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Военное обозрение

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Вездеход АГ-34 для армии. Возможности и потенциал

Вездеход АГ-34 для армии. Возможности и потенциал

Российская промышленность готова производить и поставлять заказчикам тактический вездеход АГ-34 «Фарис».

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