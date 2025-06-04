МИД РФ: Зеленский впал в истерику после переговоров в Стамбуле

МОСКВА, 4 июня, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский «зашелся в истерике» после второго раунда переговоров между Москвой и Киевом, прошедшего в Стамбуле 2 июня.
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