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Военное обозрение

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Украинский нардеп: Путин указал Зеленскому его настоящее место, отказавшись встречаться с террористом

Украинский нардеп: Путин указал Зеленскому его настоящее место, отказавшись встречаться с террористом

Зеленского назвали украинским Зе-Ладеном и предрекли такой же конец.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
опущенному парашнику  место у параши!🐔🤣🤣🤣🤣🤣
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