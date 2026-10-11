Шестеро детей от трёх женщин: как Алексей Кортнев восстанавливал отношения со старшим сыном

Ирина Богушевская плакала на кухне, когда к ней подошёл пятилетний сын. Артемий заметил её слёзы и предложил воздушный шарик — так певица спустя годы вспоминала один из самых тяжёлых моментов распада брака с Алексеем Кортневым.