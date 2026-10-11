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Шестеро детей от трёх женщин: как Алексей Кортнев восстанавливал отношения со старшим сыном

Шестеро детей от трёх женщин: как Алексей Кортнев восстанавливал отношения со старшим сыном

Ирина Богушевская плакала на кухне, когда к ней подошёл пятилетний сын. Артемий заметил её слёзы и предложил воздушный шарик — так певица спустя годы вспоминала один из самых тяжёлых моментов распада брака с Алексеем Кортневым.

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