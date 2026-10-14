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Первое антикафе с мини-пигами в Екатеринбурге. Рассказываем, где погладить и покормить пятачков

Первое антикафе с мини-пигами в Екатеринбурге. Рассказываем, где погладить и покормить пятачков

В Екатеринбурге открылось первое антикафе с мини-пигами. Гостей здесь встречают четыре двухлетних поросенка – Гуфи, Карамель, Барон и Джастин.

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