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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» предложил 3 млн евро за 16-летнего вратаря «Адана Демирспор» Денмезера. Турецкий клуб отказал

Бывший вице-президент «Адана Демирспор» Метин Коркмаз в интервью Radyospor сообщил, что «канониры» прислали официальное предложение о трансфере голкипера на сумму 3 млн евро.

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