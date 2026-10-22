В Лиге конференций пройдут матчи 2-го тура общего этапа. « Кайрат » примет « Панатинаикос », « Црвена Звезда » – « Копенгаген », «Яблонец» сыграет с «Брайтоном», «Аякс» – с «Аталантой», « Монако » Александра Головина будет противостоять «Фрайбургу».
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