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Анкалаев – о подготовке к бою с Уокером: «Последние спарринги проводил с Волковым. Он мне очень помог»

– Уокер – один из самых высоких полутяжей в UFC, кто был вашим спарринг‑партнером? – Определенного человека не было, с кем бы я больше всего стоял, но последние спарринги проводил с Александром Волковым, за что ему благодарен, он мне очень помог.

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