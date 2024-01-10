Анкалаев – о подготовке к бою с Уокером: «Последние спарринги проводил с Волковым. Он мне очень помог»

– Уокер – один из самых высоких полутяжей в UFC, кто был вашим спарринг‑партнером? – Определенного человека не было, с кем бы я больше всего стоял, но последние спарринги проводил с Александром Волковым, за что ему благодарен, он мне очень помог.
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