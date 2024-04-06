Эксперты открыли новую черную дыру с рекордно легкой массой

Гравитационно-волновая обсерватория LIGO обнаружила редкий всплеск гравитационных волн от слияния нейтронной звезды и компактного объекта, попадающего в массовый разрыв между нейтронными звездами и черными дырами.
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