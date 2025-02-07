Журова: рекорд Овечкина станет главным событием в мировом сообществе

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что снайперский рекорд российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина станет главным событием в мировом сообществе.
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