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Борцы из Мангистау одержали победу на чемпионате Казахстана по самбо

Борцы из Мангистау одержали победу на чемпионате Казахстана по самбо

Трое борцов из Мангистауской области приняли участие в чемпионате Казахстана среди мастеров спорта по самбо, посвященном памяти заслуженного тренера Казахской ССР, почетного деятеля спорта Толеубека Шакенова, и вернулись с призовыми местами.

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