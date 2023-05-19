Борцы из Мангистау одержали победу на чемпионате Казахстана по самбо

Трое борцов из Мангистауской области приняли участие в чемпионате Казахстана среди мастеров спорта по самбо, посвященном памяти заслуженного тренера Казахской ССР, почетного деятеля спорта Толеубека Шакенова, и вернулись с призовыми местами.