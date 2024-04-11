В воздухе Челябинска формальдегида оказалось в 1,7 раза больше месячной нормы

В марте в Челябинске фиксировались превышения ПДК по четырем загрязняющим веществам. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в марте текущего года наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 10 стационарных постах в Челябинске, 6 постах в Магнитогорске и 2 постах в Златоусте.
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