В воздухе Челябинска формальдегида оказалось в 1,7 раза больше месячной нормы

В марте в Челябинске фиксировались превышения ПДК по четырем загрязняющим веществам. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в марте текущего года наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 10 стационарных постах в Челябинске, 6 постах в Магнитогорске и 2 постах в Златоусте.