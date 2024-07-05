Биткоин ежедневно демонстрирует новые локальные минимумы

Биткоин переживает существенное падение, достигнув сегодня $53 485. Этот спад оказал существенное негативное влияние на альткоины, многие из которых увидели, что их прибыль первого квартала исчезла, приблизившись к годовым минимумам.
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