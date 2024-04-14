Как уборка влияет на ваш интеллект

Как оказалось, уборка — это не всегда принуждение и бесполезная трата времени. Когда некоторые люди чувствуют себя разбитыми, они могут пойти на расслабляющий массаж, йогу или в бассейн, чтобы немного разгрузить голову.
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