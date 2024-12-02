«Билайн»: мошенники в «Черную пятницу» взламывают аккаунты пользователей в Telegram

Россиянам отправляют фишинговую ссылку на товар с большой скидкой Мошенники в «Черную пятницу» взламывают аккаунты россиян в мессенджере Telegram, отправляя им фишинговую ссылку на товар с большой скидкой, сообщили РИА Новости в группе быстрого реагирования «Билайна».