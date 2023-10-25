Пьяный отец объяснил, почему пустил за руль сына-подростка

Инспекторы ДПС остановили автомобиль BMW, за рулем которого находился 11-летний ребенок. Выяснилось, что разрешение сесть за руль дал ему 38-летний отец, который в это время находился рядом, на пассажирском сиденье.
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