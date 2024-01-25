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Летевший в Омск самолет вернулся в Уфу из-за возможной ЧС на борту

Самолет, вылетевший из Уфы в Омск 25 января, был вынужден вернуться обратно. Из данных портала Flightradar24 следует, что возможной причиной возвращения стала ЧС на борту судна, так как рейс имел соответствующую маркировку.

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