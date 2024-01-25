Летевший в Омск самолет вернулся в Уфу из-за возможной ЧС на борту

Самолет, вылетевший из Уфы в Омск 25 января, был вынужден вернуться обратно. Из данных портала Flightradar24 следует, что возможной причиной возвращения стала ЧС на борту судна, так как рейс имел соответствующую маркировку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии