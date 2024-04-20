Байден объявил о производстве в США первых 90 кг обогащенного урана

Топливо для ядерных реакторов произвели на заводе в штате Огайо. Президент США Джо Байден похвастался получением в стране нового вида топлива, которое позволит Штатам сократить зависимость от импорта нефти.
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