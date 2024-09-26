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В Татарстане мальчик избил школьницу до сотрясения мозга

В Татарстане мальчик избил школьницу до сотрясения мозга

В Татарстане мальчик жестоко избил школьницу. Об этом пишет Telegram-канал «Жесть Казани». Инцидент случился в одной из школ города Нижнекамска.

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Комментарии
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F I
&quot; Преподаватель русского языка вел занятие на узбекском, поэтому шестиклассник обратился к ней с просьбой. В какой-то момент женщина разозлилась и принялась бить ребенка.  &quot;.   А чО? Логично  )))
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20 час.
F I
&quot;Все произошло в одной из школ города Нижнекамска. На кадрах видно лежащих на полу детей. Мальчик со всей силы бьет пытающуюся прикрыть голову девочку. Поднявшись на ноги, он пинает сверстницу по голове — это замечает вышедшая в коридор учительница. «Ты что делаешь?» — спрашивает она.&quot;
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20 час.
Е Пронина
в колонию всех) а, мастурбеков в российские школы не принимать, пусть им диаспоры организуют обучение за свой счет)
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20 час.

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