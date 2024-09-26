В Татарстане мальчик избил школьницу до сотрясения мозга

F I " Преподаватель русского языка вел занятие на узбекском, поэтому шестиклассник обратился к ней с просьбой. В какой-то момент женщина разозлилась и принялась бить ребенка. ". А чО? Логично )))

F I "Все произошло в одной из школ города Нижнекамска. На кадрах видно лежащих на полу детей. Мальчик со всей силы бьет пытающуюся прикрыть голову девочку. Поднявшись на ноги, он пинает сверстницу по голове — это замечает вышедшая в коридор учительница. «Ты что делаешь?» — спрашивает она."