Motorola показала еще один сворачивающийся в браслет гибкий смартфон Его можно носить на руке Андрей Фокин Компания Motorola представила на мероприятии Lenovo Tech World 2023 протоптип гибкого смартфона, который может оборачиваться вокруг руки пользователя, превращаясь в умные часы.
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