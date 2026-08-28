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В Непале и районах Китая объявили угрозу повторного наводнения

В Непале и районах Китая объявили угрозу повторного наводнения

Zuma/TASS В Непале и граничащих с ним районах Китая объявлена угроза повторного природного удара. После обрушения ледника образовался массивный завал, который заблокировал русло нескольких рек, и это подпрудное озеро уже начало переливаться.

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