В Непале и районах Китая объявили угрозу повторного наводнения

Zuma/TASS В Непале и граничащих с ним районах Китая объявлена угроза повторного природного удара. После обрушения ледника образовался массивный завал, который заблокировал русло нескольких рек, и это подпрудное озеро уже начало переливаться.
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