Shot: российские туристы застряли в аэропорту в Египте

Россияне застряли в аэропорту Шарм-эш-Шейха в Египте, ожидая вылета в Москву уже более трех часов. Согласно информации Telegram-канала Shot, самолет Boeing 737-800 с бортовым номером 4s-3111 авиакомпании Red Sea Airlines должен был отправиться в столичное Шереметьево в 19:30, однако из-за технических неполадок пассажиров пришлось временно высадить.