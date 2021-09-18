Политика как он...
Политика как она есть

Удастся ли правительству собрать сверхдоходы с российских металлургов

Удастся ли правительству собрать сверхдоходы с российских металлургов

Судя по всему, олигархической «вольнице» в нашей стране окончательно пришел конец. Дефицит федерального бюджета не оставил Минфин РФ равнодушным к тем сверхдоходам, что получают экспортеры продукции металлургии и других природных ресурсов.

Комментарии
