Удастся ли правительству собрать сверхдоходы с российских металлургов

Политика как она есть

Судя по всему, олигархической «вольнице» в нашей стране окончательно пришел конец. Дефицит федерального бюджета не оставил Минфин РФ равнодушным к тем сверхдоходам, что получают экспортеры продукции металлургии и других природных ресурсов.