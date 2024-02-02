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"Ростех": самоходный миномет "Дрок" улучшат по итогам применения в СВО

Улучшения защиты и доработки по технической части получит новейший самоходный миномет "Дрок", недавно переданный в войска в рамках экспериментальной партии и уже примененный в ходе спецоперации, сообщили ТАСС в госкорпорации "Ростех".

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