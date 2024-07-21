Глава парламента Кубы выступил против санкций в отношении РФ и его страны

Политика как она есть

Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы (однопалатный парламент) Эстебан Ласо в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным выступил против санкций, которые в одностороннем порядке вводятся против двух стран, передает корреспондент ТАСС.