Глава парламента Кубы выступил против санкций в отношении РФ и его страны

Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы (однопалатный парламент) Эстебан Ласо в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным выступил против санкций, которые в одностороннем порядке вводятся против двух стран, передает корреспондент ТАСС.
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