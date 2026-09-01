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Лавров готовит сенсанционное разоблачение украинских фейков: где смотреть

Глава МИД России Сергей Лавров выступит на международном форуме «Диалог о фейках 4.0», который пройдет 22 сентября в национальном центре «Россия», с сенсационным докладом об украинских фейках.

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