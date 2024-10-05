ФБР предупредила о возможных провокациях от экстремистов 7 октября

Global Look Press/John Lamparski/Keystone Press Agency ФБР и американское министерство внутренней безопасности предупредили граждан США о возможных актах насилия в стране со стороны экстремистов 7 октября, передает заявление ведомств телеканал CNN.
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