В Париже после полуфинала Лиги чемпионов автомобиль въехал в толпу фанатов

В Сети появилось видео с истерией фанатов ПСЖ, взорвавших автомобиль. Полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между французским ПСЖ и английским «Арсеналом» в Париже завершился не только победой хозяев поля, но и масштабными беспорядками в городе.
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