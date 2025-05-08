В Париже после полуфинала Лиги чемпионов автомобиль въехал в толпу фанатов

В Сети появилось видео с истерией фанатов ПСЖ, взорвавших автомобиль. Полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между французским ПСЖ и английским «Арсеналом» в Париже завершился не только победой хозяев поля, но и масштабными беспорядками в городе.