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Донецкая группа новостей

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В ДНР сегодня из-за атак БПЛА пострадали 13 человек, в том числе подросток

В ДНР сегодня из-за атак БПЛА пострадали 13 человек, в том числе подросток В Киевском районе Донецка ранены мужчины 1962 года рождения и 1991 года рождения, пострадал подросток 2010 года рождения и женщина 1998 года рождения.

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