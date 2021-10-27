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Посмертный диагноз Ленина: почему его рассекретят только в 2024 году

Посмертный диагноз Ленина: почему его рассекретят только в 2024 году

Keystone Pictures USA / ZUMA / Globallookpress.com Болезнь Ленина еще при его жизни была засекречена.

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Вячеслав Долинин
Значит есть что скрывать.
Nikolay Stepanov
Да всё опубликовали ещё в перестроечные времена. Сифилис великий революционер подхватил в Париже в 1903 году.
Vlad
у сифилиса совершенно другие внешние признаки. Судя по фото у него тривиальный инсульт!
Nikolay Stepanov
Не исключено!
Александр Потеряев
Никаких сомнений , что инсульт . И тогда всем становится ясно почему диагноз скрывают.
Ингерман Ланская
инсульт так тщательно не скрывают. инсульт не позорная для фурера пролетаев болячка
Александр Потеряев
Спасибо ,просветили.
Samarium
По большому счету, всем нам уже глубоко фиолетово все это.... Есть масса насущных проблем и вопросов..
Владимир Лисуков
А что, завидуете? Он умер от удовольствия с бабой, как мужик... А может его КОБА удавил?
Владимир Лисуков
На счёт причины смерти вождя есть два мнения: одно его, а другое глупое.
Nikita Kopitov
Нуу, вообще-то 30 августа 1918 на Ленина было совершено покушение и одна из пуль задела шею и легкое,да и атеросклероз может появиться ,если человек режим не соблюдает в том числе питания и сна,да и мало двигается
Юрий Баканов
И что это так интересует "общественность"? Это что-то изменит?
Vlad Иванов
Вот именно. Его физическое состояние может остаться с его родственниками. Для вынесения финального приговора важна оценка его психического состояния то есть психиатрическая экспертиза которая подтвердит или опровергнет мотивы его преступной деятельности против государства Российского. Можно высказать предположение, что он был маньяком, которого обожествили его подельники в собственных шкурных интересах.
Алексей Смирнов
Автор точно болен.

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