Посмертный диагноз Ленина: почему его рассекретят только в 2024 году

Любители историиЗдоровьеПосмертный диагноз Ленина: почему его рассекретят только в 2024 году Keystone Pictures USA / ZUMA / Globallookpress.com Болезнь Ленина еще при его жизни была засекречена.Вернуться к статье146НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВДВячеслав ДолининЗначит есть что скрывать.Nikolay StepanovДа всё опубликовали ещё в перестроечные времена. Сифилис великий революционер подхватил в Париже в 1903 году.Vladу сифилиса совершенно другие внешние признаки. Судя по фото у него тривиальный инсульт!Nikolay StepanovНе исключено!Александр ПотеряевНикаких сомнений , что инсульт . И тогда всем становится ясно почему диагноз скрывают.Ингерман Ланскаяинсульт так тщательно не скрывают. инсульт не позорная для фурера пролетаев болячкаАлександр ПотеряевСпасибо ,просветили.SamariumПо большому счету, всем нам уже глубоко фиолетово все это.... Есть масса насущных проблем и вопросов..Владимир ЛисуковА что, завидуете? Он умер от удовольствия с бабой, как мужик... А может его КОБА удавил?Владимир ЛисуковНа счёт причины смерти вождя есть два мнения: одно его, а другое глупое.Nikita KopitovНуу, вообще-то 30 августа 1918 на Ленина было совершено покушение и одна из пуль задела шею и легкое,да и атеросклероз может появиться ,если человек режим не соблюдает в том числе питания и сна,да и мало двигаетсяЮрий БакановИ что это так интересует "общественность"? Это что-то изменит?Vlad ИвановВот именно. Его физическое состояние может остаться с его родственниками. Для вынесения финального приговора важна оценка его психического состояния то есть психиатрическая экспертиза которая подтвердит или опровергнет мотивы его преступной деятельности против государства Российского. Можно высказать предположение, что он был маньяком, которого обожествили его подельники в собственных шкурных интересах.Алексей СмирновАвтор точно болен.Комментировать
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