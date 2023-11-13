ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка

Российские военные уничтожили танкиста Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Гацанюка, сообщила Рада города Погребище Винницкой области в Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии