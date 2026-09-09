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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шелтон – зрителям после победы над Алькарасом выхода в 1/2 финала US Open: «Я просто невероятно благодарен»

Бен Шелтон поделился эмоциями после выхода в полуфинал US Open . За 4,5 часа он обыграл Карлоса Алькараса – 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(10-7).

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