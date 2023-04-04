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Происходит непоправимое: США теряют престиж в мире из-за Байдена

Происходит непоправимое: США теряют престиж в мире из-за Байдена

Многие критикуют президента США Джозефа Байдена. Кто-то говорит, что в его почтенном возрасте невозможно оставаться в здравом уме настолько, чтобы решать судьбу сверхдержавы (Байден, на минуточку, стал самым пожилым американским лидером в истории).

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