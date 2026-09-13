Лавров в шутку заявил, что журналистам негде поспать на саммите БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 сентября в ходе общения с журналистами на саммите БРИКС в Нью-Дели в шутку отметил, что освещающим работу мероприятия репортерам негде прилечь поспать.
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