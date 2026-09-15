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Цены на металлургический уголь в Азии стремятся к максимумам из-за дефицита сырья

Цены на металлургический уголь в Азии стремятся к максимумам из-за дефицита сырья

На азиатском рынке металлургического угля в сентябре 2026 года зафиксирован выраженный дефицит предложения, что подтолкнуло котировки к многомесячным максимумам и резко увеличило спрос на российские экспортные поставки.

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