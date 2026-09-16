В Краснодаре взрывотехники уничтожили гранату Ф-1 времен войны

В одном из гаражных кооперативов Краснодара, расположенном на улице Автолюбителей в микрорайоне Гидрострой, при проведении земляных работ была обнаружена граната, сохранившаяся со времён Великой Отечественной войны.
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