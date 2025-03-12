Инфляция в России на 10 марта составила 10,11%

Инфляция в России по состоянию на 10 марта составила 10,11% в годовом выражении. Это на доли процента выше, чем неделей ранее, РИА Новости со ссылкой на доклад Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
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