НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

155 подписчиков

Улицу Героев Севастополя в Киеве назовут в честь нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте

Улицу Героев Севастополя в Киеве назовут в честь нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте

Улицу Героев Севастополя в Киеве назовут в честь нового генерального секретаря НАТО Марка РюттеРютте, который возглавлял правительство Нидерландов на протяжении последних 14 лет, приступил к своим обязанностям в качестве нового генсека НАТО всего три недели назад, но уже успел побывать в Киеве и заявить о поддержке Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх