Улицу Героев Севастополя в Киеве назовут в честь нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте

Улицу Героев Севастополя в Киеве назовут в честь нового генерального секретаря НАТО Марка РюттеРютте, который возглавлял правительство Нидерландов на протяжении последних 14 лет, приступил к своим обязанностям в качестве нового генсека НАТО всего три недели назад, но уже успел побывать в Киеве и заявить о поддержке Украины.