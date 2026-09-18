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МАГАТЭ получило информацию об атаке дрона на градирню Курской АЭС 17 сентября

МАГАТЭ получило информацию об атаке дрона на градирню Курской АЭС 17 сентября

МАГАТЭ получило информацию о том, что 17 сентября беспилотник ударил по градирне энергоблока Курской АЭС.

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