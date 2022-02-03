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НАСА впервые запустит сверхтяжелую ракету SLS в марте

Первый запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, который должен совершить полет вокруг Луны, а затем вернуться на Землю, переносится с 15 февраля на середину марта, пишет Ars Technica, ссылаясь на НАСА.

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