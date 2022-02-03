НАСА впервые запустит сверхтяжелую ракету SLS в марте

Первый запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, который должен совершить полет вокруг Луны, а затем вернуться на Землю, переносится с 15 февраля на середину марта, пишет Ars Technica, ссылаясь на НАСА.