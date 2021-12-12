Четверо моряков погибли при крушении грузового судна на востоке Китая

Как минимум четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще семеро пропали без вести после крушения грузового судна недалеко от порта Яньтай на востоке Китая, сообщает в воскресенье агентство «Синьхуа» со ссылкой на местных спасателей.