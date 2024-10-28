России грозят партизанской войной: Пенсионерка приготовила "сюрприз" для взвода русских бойцов

Константин Самарин

"Американцы контролируют "Азов" и другие националистические подразделения.. " А как относиться к тому, что ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ распорядился передать Турции захваченных в плен в Мариуполе боевиков "Азова"? Он что, не понимал, кого ппредает туркам??? А потом эти-же боевики снова оказались кто на фронте, кто в тех самых лагерях пр подготовке диверсантов. Это-ли не предательство интересов России ? Это-ли не завуалированные стремления продлить кровопролитие как можно дольше , и с наибольшим вредом для России??? Вот и задумайтесь, кто надоумил президента на такой шаг? И где в первую очередь свила гнездо "Пятая Колонна"!!!