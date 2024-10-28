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России грозят партизанской войной: Пенсионерка приготовила "сюрприз" для взвода русских бойцов

России грозят партизанской войной: Пенсионерка приготовила "сюрприз" для взвода русских бойцов

Коллаж Царьграда Новые территории станут плацдармом для партизанской войны против России. США уже озадачились этим вопросом и начали подготовку "спецов", причём в Африке.

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Комментарии
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СД
Светлана Дубович
Бабку куличами не накормили?
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23 час.
Константин Самарин
&quot;Американцы контролируют &quot;Азов&quot; и другие националистические подразделения..  &quot;      А как относиться к тому, что ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ распорядился передать Турции  захваченных в плен в Мариуполе боевиков &quot;Азова&quot;? Он что, не понимал, кого ппредает туркам??? А потом эти-же боевики снова оказались кто на фронте, кто в тех самых лагерях пр подготовке диверсантов.  Это-ли не предательство интересов России ? Это-ли не завуалированные стремления продлить кровопролитие как можно дольше , и с наибольшим вредом для России???  Вот и задумайтесь, кто надоумил президента на такой шаг? И где в первую очередь свила гнездо &quot;Пятая Колонна&quot;!!!
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22 час.

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