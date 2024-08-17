Какие виды киянок бывают

Киянку зачастую в шутку называют «молотком с мягким характером». В этой шутке есть доля правды: по своим функциям и внешнему виду этот инструмент очень схож с молотком, но его рабочая часть – боёк – выполняется не из металла, а из более мягких материалов.
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