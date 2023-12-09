В Ленском районе у супругов-браконьеров отобрали рыбу, сети, лодку и вёсла

Супружеская пара незаконно ловила рыбу на закрытой территории реки Яренга — с помощью рыболовных сетейСупружеская пара незаконно ловила рыбу на закрытой территории реки Яренга — с помощью рыболовных сетейПротив них возбудили уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.