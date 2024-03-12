Ростовский суд отправил в колонию саратовца за попытку купить секретное военное изделие

Ближайшие восемь месяцев он проведёт в колонии.В Ростове-на-Дону состоялось судебное заседание, на котором было рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Саратова, обвиняемого в попытке приобрести секретную военную продукцию.
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