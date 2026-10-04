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«Китайцы вырубают тайгу — медведи идут к людям»: россияне назвали причину нападений хищников

«Китайцы вырубают тайгу — медведи идут к людям»: россияне назвали причину нападений хищников

В регионах России в последнее время участились случаи нападения медведей на людей. Власти принимают меры: в регионах, где выходят медведи, действует режим повышенной готовности, закрыты опасные маршруты.

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