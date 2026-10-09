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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Nikkei узнал о сокращении производства деталей для новых iPhone из-за низкого спроса

Nikkei узнал о сокращении производства деталей для новых iPhone из-за низкого спроса

Apple поручила сократить производство компонентов к недавно выпущенным моделям iPhone 18 Pro и Pro Max, поскольку резкий рост цен на чипы памяти и общее повышение стоимости устройств снизили потребительский спрос, сообщили источники Nikkei Asia.

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