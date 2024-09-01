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Аргентинский мэр сделал "уникальное предложение" Путину

Аргентинский мэр сделал "уникальное предложение" Путину

Хуан Доминго Браво предложил России запустить обучение политиковРИА Новости узнали, что Владимиру Путину написал мэр аргентинского муниципалитета Ландета Хуан Доминго Браво.

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