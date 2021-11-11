«Коммерсант»: регионы будут определять места для посещения только с QR-кодом

АНГЕЛ АНГЕЛ

Хочу задать вопрос Российским политикам и чиновникам... Как получается что бизнес Россиян погибает, а у мигрантов и гастарбайтеров все в шоколаде??? Это на сколько надо ненавидить Россию и Россиян, что их отправляют в локдаун, а мигранты и гастарбайтеры работают, зарабатываю деньги и содержат на родине свои семь, бизнес процветает, у диаспор все схвачено.. Так почему для Россиян ужесточают ковидные требования, а мигрантов и гастарбайтеров это не касается, они цветут и пахнут... Это что издевательство над Русскими или геноцид, когда Россияне теряют бизнес, работу, отсутствуют средства существование и без того с их мизерными зарплатами, смертность зашкаливает и что самое интересно в основном и шатаются не Россияне, а все приезжие??? Это предательство России и ее народа... Мое мнение всех на родину пока в России не улучшится обстановка с ковидом, а там посмотрим, нужны они вообще в России...