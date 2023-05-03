Минстрой утвердил переселение из аварийного жилья в деревянные дома

В рекомендации по формированию субъектами РФ региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которые предусматривают возможность переселения людей в деревянные дома, внесены поправки, следует из приказа Минстроя.
В рекомендации по формированию субъектами РФ региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которые предусматривают возможность переселения людей в деревянные дома, внесены поправки, следует из приказа Минстроя.
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